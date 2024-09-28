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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...
Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:30

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın 4-0'lık Ajax mağlubiyetinin perde arkasını SABAH Spor araladı. Giovanni van Bronckhorst'un Gedson ve Rafa'nın bölgelerini değiştirmesi takımı olumsuz etkiledi. Onana ile Al-Musrati tercihi de "Dinamizm" katmadı. 17'lik Mustafa sahada kayboldu. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da ocak ayında gönderilecek ilk oyuncu da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın 4-0'lık Ajax mağlubiyetinin perde arkasını SABAH Spor araladı. Kartal'da göz göre gelen hezimetin şifreleri ortaya çıkarken, ocak ayında gönderilecek ilk oyuncu da netleşti. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alarak ayrıldı.

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

Deplasmanda Ajax'a kaybeden Siyah-Beyazlılar, maç boyunca etkisiz kaldı ve rakibine de yediği goller dışında çok sayıda pozisyon verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

İşte Beşiktaş'ta ağır mağlubiyetin nedenleri:

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...

1- FAUL BİLE YAPMADILAR: Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maça Onana ve Al-Musrati ile başladı ve bu tercihi "Amacımız dinamik olmaktı. İki 6 numarayla oynama ihtiyacı doğmuştu" şeklinde açıkladı.

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