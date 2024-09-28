Giriş Tarihi: 28.09.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
10:30
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın 4-0'lık Ajax mağlubiyetinin perde arkasını SABAH Spor araladı. Giovanni van Bronckhorst'un Gedson ve Rafa'nın bölgelerini değiştirmesi takımı olumsuz etkiledi. Onana ile Al-Musrati tercihi de "Dinamizm" katmadı. 17'lik Mustafa sahada kayboldu. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da ocak ayında gönderilecek ilk oyuncu da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...