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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...
Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:58

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zorlu Eyüpspor deplasmanında üç puanı 3 golle çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Antalyaspor ve Trabzonspor galibiyetiyeti sonrası üst üste 3. galibiyetini alırken, kazanma serisini sürdürdü. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezon için kadro planlamasını da yapan siyah-beyazlılar genç futbolcunu biletini keserken, oyuncunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

Ligde üst üste 3. maçını kazanan Beşiktaş'ta genç yıldızla sezon sonu yollar ayrılıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zorlu Eyüpspor deplasmanında üç puanı 3 golle çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

Antalyaspor ve Trabzonspor galibiyetiyeti sonrası üst üste 3. galibiyetini alırken, kazanma serisini sürdürdü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde, yeni sezon kadro çalışmalarını da devam ettiren Beşiktaş'ta bir isimle istenilen bedel ödenmesi halinde yollar ayrılacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...

MUCİ GÖZDEN DÜŞTÜ

Beşiktaş geçen sezonun devre arasında Ernest Muci'yi 10 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

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