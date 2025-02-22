Giriş Tarihi: 22.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
13:58
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız oyuncu gözden düştü! İstenilen bonservis belli oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zorlu Eyüpspor deplasmanında üç puanı 3 golle çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Antalyaspor ve Trabzonspor galibiyetiyeti sonrası üst üste 3. galibiyetini alırken, kazanma serisini sürdürdü. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeni sezon için kadro planlamasını da yapan siyah-beyazlılar genç futbolcunu biletini keserken, oyuncunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar...