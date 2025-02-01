Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
08:27
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Solskjaer'den transfer hamlesi geliyor...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Twente'ye deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş odağını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Zirve yarışından uzun süre önce kopan siyah-beyazlılar İskoç teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile çıkış ararken tek gerçekçi hedef ise Ziraat Türkiye Kupası. Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol bek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte siyah-beyazlıların hedefinde isimler...