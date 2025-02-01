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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Solskjaer'den transfer hamlesi geliyor...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 08:27

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta sol bek harekatı! Solskjaer'den transfer hamlesi geliyor...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Twente'ye deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Beşiktaş odağını yeniden Süper Lig'e çevirdi. Zirve yarışından uzun süre önce kopan siyah-beyazlılar İskoç teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile çıkış ararken tek gerçekçi hedef ise Ziraat Türkiye Kupası. Ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlılar sol bek için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte siyah-beyazlıların hedefinde isimler...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sol bek harekatı! Solskjaer’den transfer hamlesi geliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçında Twente'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa defterini kapatmıştı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sol bek harekatı! Solskjaer’den transfer hamlesi geliyor...

Siyah-beyazlılar büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da odağını yeniden Süper Lig'e çevirdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sol bek harekatı! Solskjaer’den transfer hamlesi geliyor...

Lig'de zirve yarışından kopan Kara Kartal, yakın dönemde göreve başlayan yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışa geçmeyi planlıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sol bek harekatı! Solskjaer’den transfer hamlesi geliyor...

Eldeki tek gerçekçi hedef Ziraat Türkiye Kupası olan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarında da vites arttırılacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta sol bek harekatı! Solskjaer’den transfer hamlesi geliyor...

Masuaku'nun inişli çıkışlı performansı sonrası o bölgeye yeni bir transfer düşünen siyah-beyazlılar rotayı İtalya'ya çevirdi.

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