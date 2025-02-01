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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:42 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:44

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

Son dakika haberi: Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılar, sol bek ve kanat bölgelerini güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sol bek mevkisi için belirlenen isimlerle görüşen Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, genç oyuncuya resmi teklifte bulundu. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilerek kupaya veda eden ve ligde bu haftayı BAY geçen Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

Jean Onana'yı Genoa'ya kiralayan ve Cher Ndour'un kiralık sözleşmesini sonlandıran siyah-beyazlılarda gözler, gelecek olan takviyelere çevrildi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

Kartal, Avrupa'dan elenmesine karşın ara transfer döneminde hem hücum bölgesini hem de savunma bölgesini güçlendirmeyi planlıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta savunma bölgesine takviye yapılacak mevki olarak sol bek öne çıkıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun inişli çıkışlı performans sergilemesi nedeniyle sol beke transfer yapmak istiyor.

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