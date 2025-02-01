Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
18:44
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Solskjaer ilk transferini yapıyor! Resmi teklif yapıldı...
Son dakika haberi: Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-beyazlılar, sol bek ve kanat bölgelerini güçlendirmek için kollarını sıvadı. Sol bek mevkisi için belirlenen isimlerle görüşen Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, genç oyuncuya resmi teklifte bulundu. İşte flaş haberin detayları…