Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:50
Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
10:53
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...
Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde özellikle de Premier Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kadroya takviye yapılması beklenen Kartal'da ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş'ın iki bölgeye yapacağı takviye isimler de ortaya çıktı.