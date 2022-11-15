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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:53

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde özellikle de Premier Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor. Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kadroya takviye yapılması beklenen Kartal'da ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Beşiktaş'ın iki bölgeye yapacağı takviye isimler de ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

Sezona Valerien Ismael ile devam fakat daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

Yaz transfer sezonunda özellikle de Premier Lig'den yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş, ara transfer sezonu için kolları şimdiden sıvadı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

Bu sezon savunmada istenilen performansın altında kalan siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istedi. Sakatlık sorunları yaşayan Beşiktaş'ta 3 oyuncu için yönetime rapor verilmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, aradığı stoperi Hollanda'da buldu. Stoper hattını güçlendirmek adına yönetim, Hollanda ekibi Alkmaar'da forma giyen Martins Indi için harekete geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan 3 transfer birden! Şenol Güneş resmen istedi...

2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan sol bek oyuncusu için pazarlık masasına oturulacak. Oyuncunun ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

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