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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:11

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, ilk bombasını Keny Arroyo'yu kadrosuna katarak patlattı. Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente del Valle forması giyen genç yıldızı transfer eden siyah-beyazlılar transferde gaza bastı. Kartal, Arroyo'nun ardından şimdi ise yeni hamlelere hazırlanıyor. İşte temasa geçilen iki isim ve haberin detayları…

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ilk takviye Ekvadorlu genç oyuncu Keny Arroyo oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

Siyah-beyazlılar, Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente forması iyen Keny Arroyu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

CUMARTESİ İSTANBUL'A GELİYOR

Kulüp, Arroyo'nun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

6 GOL 8 ASİSTLİK PERFORMANS

18 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 48 maçta forma giydi. Arroyo, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 asist yaptı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…

GÜNCEL DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan genç oyuncu, 1 Şubat 2024 tarihinde A Takım'a yükselmişti.

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