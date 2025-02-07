Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:11
Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Arroyo sonrası 2 bomba daha! Kartal transferde vites artırdı…
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde sessiz kalan Beşiktaş, ilk bombasını Keny Arroyo'yu kadrosuna katarak patlattı. Ekvador Ligi ekiplerinden Independiente del Valle forması giyen genç yıldızı transfer eden siyah-beyazlılar transferde gaza bastı. Kartal, Arroyo'nun ardından şimdi ise yeni hamlelere hazırlanıyor. İşte temasa geçilen iki isim ve haberin detayları…