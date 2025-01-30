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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...
Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 20:53

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off hesapları yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik kanat forvete bir takviye yapmak. Buna göre arayışlarına devam eden Kara Kartal, flaş bir hamle yaparak sessizliğine son vermek istiyor. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız futbolcu...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında son maçına çıkacak olan Beşiktaş, Hollanda'dan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in ilk maçında Athletic Bilbao'yu evinde 4-1'lik farklı skorla geçmişti. Kara Kartal Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isterken Süper Lig'de de çıkışa geçmeyi planlıyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

Buna göre Beşiktaş devre arası transfer döneminde önceliğini kanat forvet transferine vermişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

LORENZO INSIGNE BOMBASI

İtalyan gazeteci Dİ Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, MLS ekiplerinden Toronto'da forma giyen Lorenzo Insigne'yi radarına aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...

İddialara göre tecrübeli yıldız, Beşiktaş'ın transferinde yer aldığı ve uygun şartlar oluşması halinde teklif yapılabileceği belirtildi.

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