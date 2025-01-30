Giriş Tarihi: 30.01.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
20:53
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan kanat operasyonu! Solskjaer, İtalyan yıldızı istiyor...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off hesapları yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik kanat forvete bir takviye yapmak. Buna göre arayışlarına devam eden Kara Kartal, flaş bir hamle yaparak sessizliğine son vermek istiyor. İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız futbolcu...