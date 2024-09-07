Giriş Tarihi: 07.09.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
18:36
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna Rafa Silva, Paulista, Immobile ve son olarak Joao Mario'yu katan Siyah-beyazlı takım oynadığı futbolla şampiyonluğun adayları arasında gösteriliyor. Beşiktaş taraftarı, kadro dışı kaldığı iddia edilen Milan'ın dünyaca yıldızı için harekete geçti ve sosyal medyada çalışma başlattı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...