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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...
Giriş Tarihi: 07.09.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:36

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna Rafa Silva, Paulista, Immobile ve son olarak Joao Mario'yu katan Siyah-beyazlı takım oynadığı futbolla şampiyonluğun adayları arasında gösteriliyor. Beşiktaş taraftarı, kadro dışı kaldığı iddia edilen Milan'ın dünyaca yıldızı için harekete geçti ve sosyal medyada çalışma başlattı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Siyah-beyazlı takımın taraftarı, Milan'da kadro dışı kaldığı iddia edilen yıldız oyuncu için yönetime sosyal medyadan çağrı yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Rafa Silva, Immobile, Paulista ve Joao Mario gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, bu sezon oynadığı futbolla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile dikkat çeken bir futbol ortaya koyan Beşiktaş'ta sol kanat bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Osimhen taktiği! Taraftar çıldırdı | Yıldız oyuncu kadro dışı kaldı...

Kadrosuna bir yıldız oyuncu daha katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı yönetime taraftardan çağrı yapıldı.

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