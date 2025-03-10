Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
22:56
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Zorbay Küçük'e tepki! TFF'ye derbi mesajı: "Türk hakem istemiyoruz"
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal'ın tek golünü penaltıdan Immobile kaydetti. Beşiktaş'ta taraftarlar hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına büyük tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar, Galatasaray maçı için "Derbide Türk hakem istemiyoruz." tezahüratları yaptı. İşte detaylar...