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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Zorbay Küçük'e tepki! TFF'ye derbi mesajı: "Türk hakem istemiyoruz"
Giriş Tarihi: 10.03.2025 22:54 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 22:56

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan Zorbay Küçük'e tepki! TFF'ye derbi mesajı: "Türk hakem istemiyoruz"

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup oldu. Kartal'ın tek golünü penaltıdan Immobile kaydetti. Beşiktaş'ta taraftarlar hakem Zorbay Küçük'ün kararlarına büyük tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar, Galatasaray maçı için "Derbide Türk hakem istemiyoruz." tezahüratları yaptı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Zorbay Küçük’e tepki! TFF’ye derbi mesajı: Türk hakem istemiyoruz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Gaziantep FK 2-1 kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Zorbay Küçük’e tepki! TFF’ye derbi mesajı: Türk hakem istemiyoruz

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Ciro Immobile'den geldi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Zorbay Küçük’e tepki! TFF’ye derbi mesajı: Türk hakem istemiyoruz

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ!

Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı galibiyet serisi bu maçla birlikte sona erdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Zorbay Küçük’e tepki! TFF’ye derbi mesajı: Türk hakem istemiyoruz

Norveçli teknik adamla son 6 maçını kazanan Kartal, Solskjaer ile ilk mağlubiyetini yaşadı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan Zorbay Küçük’e tepki! TFF’ye derbi mesajı: Türk hakem istemiyoruz

DEPLASMANDA 10 MAÇ SONRA KAZANDI!

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ligde 6 ay sonra deplasman galibiyeti aldı.