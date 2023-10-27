Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:03
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
13:13
Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: "Bunun baş sorumlusu..."
Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'e konuk oldu. Soğuk havada oynana tempolu maçta Bodo Glimt, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takım 3 maçın ardından grupta 1 puanla sonuncu sırada yer aldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgili olay ifadeler kaleme aldı. İşteo sözler...