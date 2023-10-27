Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: "Bunun baş sorumlusu..."

Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir.