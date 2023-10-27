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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: "Bunun baş sorumlusu..."
Giriş Tarihi: 27.10.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 13:13

Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: "Bunun baş sorumlusu..."

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt'e konuk oldu. Soğuk havada oynana tempolu maçta Bodo Glimt, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı takım 3 maçın ardından grupta 1 puanla sonuncu sırada yer aldı. SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgili olay ifadeler kaleme aldı. İşteo sözler...

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Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: Bunun baş sorumlusu...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizen Beşiktaş dün Norveç ekibi Bodo Glimt'e konuk oldu. Tempolu oynanan maçta Beşiktaş rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu ve grupta 3. maçın ardından 1 puanda kaldı.

Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: Bunun baş sorumlusu...

Maç sonunda Beşiktaş taraftarlarının Beşiktaş otobüs önüne giderek oyunculara tepki gösterdi. Bu karşılaşmanın ardından SABAH Spor'un iki usta kalemi Fatih Doğan ve Ali Gültiken, oyuncular ve yönetim hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. İşte dikkat çeken o sözler...

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Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: Bunun baş sorumlusu...

ALİ GÜLTİKEN: "RUHLAR VE KAFALAR SEZONU BİTİRMİŞ"

Bu tür durumları anlamak da anlatmak da zor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. İşin savunma tarafına bakıyorsunuz yolgeçen hanı. Hücum tarafında rakibini incitmeyen, rahatsız etmeyen bir takım… Orta alanı anlamak hiç mümkün değil. Tenis seyircisi gibi gelene geçene baktılar.

Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: Bunun baş sorumlusu...

"BODO, RÜYASINDA GÖRSE BU SKORA İNANMAZDI"

Bodo takımı herhalde rüyasında görse bu skora inanamazdı. Biz de inanmıyoruz. Bir takımın bu durumu kabul edişi reaksiyonsuzluğu, mücadeleden yoksun oluşu inanılmaz geliyor. Bodo takımı orta sahası kariyerleri boyunca bu kadar rahat oynamamıştır. Ev sahibi ekip İstedikleri gibi top aldılar, istedikleri gibi atağa çıktılar, istedikleri gibi savunma arkasına indiler, pozisyonlar ve goller buldular.

Son dakika haberi: Bodo-Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler: Bunun baş sorumlusu...

Takım, oyunun içerisinde bir yerde hamle yapar, reaksiyon gösterir diye bekledik ama tüm maç boyunca bunu görme imkânı olmadı. Rakibin her yaptığını kabul eden bir anlayışı Beşiktaş'ta ilk defa görüyoruz. Mağlubiyetler alınır, maçlar kaybedilir ama bir yerde mücadeleyi ve takım olarak bazı kaliteleri ortaya koymak gerekir.

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