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Haberler Galeri Son dakika haberi: Burak Yılmaz'a büyük tepki! "Bir hoca abi ya diye konuşmaz"
Giriş Tarihi: 07.11.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 08:11

Son dakika haberi: Burak Yılmaz'a büyük tepki! "Bir hoca abi ya diye konuşmaz"

Son dakika haberi: Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta krizler devam ediyor. Geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, maç sonrası Bailly ve Tayfur arasında yaşananları dile getirmiş ve bu konuda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti. Genç hocanın sarf ettiği sözlere SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç de tepki gösterdi.

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz’a büyük tepki! Bir hoca abi ya diye konuşmaz

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği Antalyaspor deplasmanında ikinci yarıda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu. Maça damga vuran olay ise Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar oldu.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’a büyük tepki! Bir hoca abi ya diye konuşmaz

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Burak Yılmaz, devre arasında Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl'e yönelik eylemi sonrasında oyundan aldığını açıkladı. Soyunma odasında yaşananlara ilişkin Burak Yılmaz şunları kaydetti:

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz’a büyük tepki! Bir hoca abi ya diye konuşmaz

"Beşiktaş forması benim için galibiyetten, 3 puandan, benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Ben arkadaşlarıma bu formayı veriyorsam elim titreyerek veriyorum. Onlar öyle kullanıp geri vermemeli. Verdiysem geri almasını da bilirim. Formayı verdim, kullanamayanlara saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Hiçbir şey umrumda değil. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Sakatlık durumu yoktu, yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin."

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’a büyük tepki! Bir hoca abi ya diye konuşmaz

Sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ancak bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Söylemek istediği çok şey olduğunu ve kimseden de bir şey istemediğini anlatan genç çalıştırıcı, "Başkanımızın aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Sonuna kadar ne kadar istenirse, yarın bana teşekkür edilirse ben de teşekkür ederim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz’a büyük tepki! Bir hoca abi ya diye konuşmaz

"KALIYORSAM BİRKAÇ İSTEĞİM OLACAK"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ve birkaç küçük isteği olacağını söyleyen Burak Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: "Beşiktaş'ta kaos var biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok. Hakemin yaptıkları ortada. Bir hafta bizi bir hafta başkasını doğruyorlar. Şimdi başkanımla konuşacağım. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Kalıyorsam da birkaç isteğim olacak."

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