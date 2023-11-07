Giriş Tarihi: 07.11.2023 08:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
08:11
Son dakika haberi: Burak Yılmaz'a büyük tepki! "Bir hoca abi ya diye konuşmaz"
Son dakika haberi: Süper Lig'de pazar günü Antalyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta krizler devam ediyor. Geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, maç sonrası Bailly ve Tayfur arasında yaşananları dile getirmiş ve bu konuda yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekmişti. Genç hocanın sarf ettiği sözlere SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç de tepki gösterdi.