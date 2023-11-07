Son dakika haberi: Burak Yılmaz'a büyük tepki! "Bir hoca abi ya diye konuşmaz"

Sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ancak bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.



Söylemek istediği çok şey olduğunu ve kimseden de bir şey istemediğini anlatan genç çalıştırıcı, "Başkanımızın aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Sonuna kadar ne kadar istenirse, yarın bana teşekkür edilirse ben de teşekkür ederim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

