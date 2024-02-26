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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan'ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:35

Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan'ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Son dakika haberi: Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan, transferi ile geniş yankı uyandırmıştı. Hollanda devinde yaşadığı büyük sakatlıktan ötürü bir türlü forma şansı bulamayan 21 yaşındaki oyuncu ilk resmi maçında sahada harikalar yarattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Son dakika haberi: Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan, transferi ile geniş yankı uyandırmıştı. Hollanda devinde yaşadığı büyük sakatlıktan ötürü bir türlü forma şansı bulamayan 21 yaşındaki oyuncu ilk resmi maçında sahada harikalar yarattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Futbol hayatına Trabzonspor Altyapısı'nda başlayan Ahmetcan Kaplan, 2020/21 sezonunda A takıma yükselme başarısı göstermişti.

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Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla kısa sürede vazgeçilmezler arasına giren genç oyuncu, 2.80 milyon Euro piyasa değerine ulaşmıştı.

Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

KISA SÜREDE 3 KUPA BİRDEN

Ahmetcan, Karadeniz temsilcisinde A takıma yükseldikten kısa bir süre sonra Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Oynadığı futbolla izleyenleri mest eden 1.89'luk stoper Avrupa takımlarını peşine takmış ve Ajax'a transfer olmuştu.

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