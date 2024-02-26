Son dakika haberi: Bütün Hollanda Ahmetcan Kaplan’ı konuşuyor! Ajax ile ilk maçında neler yaptı neler...

Son dakika haberi: Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun ardından Ajax'ın yolunu tutan Ahmetcan Kaplan, transferi ile geniş yankı uyandırmıştı. Hollanda devinde yaşadığı büyük sakatlıktan ötürü bir türlü forma şansı bulamayan 21 yaşındaki oyuncu ilk resmi maçında sahada harikalar yarattı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...