Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'da son haftalara girilirken takımı ile daha çok forma şansı bulmaya başladı. Bu yılki en önemli maçlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek olan İspanyol devinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında duyanları şaşkına çeviren bir görüşme gerçekleşti. İşte tüm detaylar...