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Haberler Galeri Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler'le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:37

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler'le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'da son haftalara girilirken takımı ile daha çok forma şansı bulmaya başladı. Bu yılki en önemli maçlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek olan İspanyol devinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında duyanları şaşkına çeviren bir görüşme gerçekleşti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

Son dakika haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, LaLiga'da son haftalara girilirken takımı ile daha çok forma şansı bulmaya başladı. Bu yılki en önemli maçlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek olan İspanyol devinde flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında duyanları şaşkına çeviren bir görüşme gerçekleşti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak geniş yankı uyandıran Arda Güler, uzun süre sakatlık sorunu çekmişti.

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Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

İyileştikten sonra geniş kadroda yer almaya başlayan genç yıldız, İspanyol devinin yoğun maç takviminde yeteri kadar süre alamamıştı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ile taraftarları mest etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi öncesi Arda Güler’le görüştü! Real Madrid - Bayern Münih maçına damga vuracak

Bu sezon 9 maçta boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli futbolcu kendisine verilen şansı iyi değerlendirerek 232 dakikaya 2 gol sığdırdı.

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