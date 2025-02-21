Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
10:43
Son dakika haberi: Carlos Cuesta'dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Carlos Cuesta'yı 11'de başlattı. Kolombiyalı stoperin ortaya koyduğu performans, taraftarlarca beğenilmedi. 25 yaşındaki oyuncunun maç istatistikleri de belli oldu. İşte haberin detayları...