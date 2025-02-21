Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Carlos Cuesta'dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:43

Son dakika haberi: Carlos Cuesta'dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, turnuvaya veda etti. Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Carlos Cuesta'yı 11'de başlattı. Kolombiyalı stoperin ortaya koyduğu performans, taraftarlarca beğenilmedi. 25 yaşındaki oyuncunun maç istatistikleri de belli oldu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Carlos Cuesta’dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu ikinci ayak maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Carlos Cuesta’dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Carlos Cuesta’dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde Genk'ten kadroya kattığı stoper Carlos Cuesta, AZ Alkmaar maçına da 11'de başladı.

Son dakika haberi: Carlos Cuesta’dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Cimbom'un teknik direktörü Okan Buruk, Cuesta'yı AZ Alkmaar maçında sağ bek olarak oyuna başlattı.

Son dakika haberi: Carlos Cuesta’dan şoke eden istatistikler! İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maçındaki performansı...

Kolombiyalı oyuncu beklenen performansın altında kalırken, maç içerisindeki istatistikleri de belli oldu.

SON DAKİKA