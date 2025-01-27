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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:35

Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe takıma takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sarı kadroda yeteri kadar süre bulamayan oyuncuların da geleceği şekilleniyor. Buna göre sarı-lacivertlilerde yeni bir hareketlilik yaşandı. Bu sezon beklenenini veremeyen Cengiz Ünder'e Süper Lig'in bir başka dev ekibi talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürmüştü. Sarı-lacivertliler bir yandan da ara transfer dönemi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

Kadrosuna Diego Carlos ve Skriniar'ı katan Fenerbahçe Talisca ile de anlaşmaya varmıştı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen futbolcuların geleceği de şekilleniyor.

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Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

Fenerbahçe'de bu sezon istediği süreyi bulamayan ve Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder için sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

EZELİ RAKİPTEN TEKLİF GELDİ

Play Spor'un haberine göre Beşiktaş, Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...

Siyah-beyazlılar 27 yaşındaki kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

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