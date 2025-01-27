Giriş Tarihi: 27.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
17:35
Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe takıma takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sarı kadroda yeteri kadar süre bulamayan oyuncuların da geleceği şekilleniyor. Buna göre sarı-lacivertlilerde yeni bir hareketlilik yaşandı. Bu sezon beklenenini veremeyen Cengiz Ünder'e Süper Lig'in bir başka dev ekibi talip oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...