Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 18:38

Son dakika haberi: 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...