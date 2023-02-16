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Haberler Galeri Son dakika haberi: Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...
Giriş Tarihi: 16.02.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 18:38

Son dakika haberi: Christian Atsu'nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'a sert tepki! Rönesans Rezidans'ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Son dakika haberi: 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Son dakika haberi: 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak isimlendirilen 2 büyük depremin ardından, tüm Türkiye hızlıca yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen şehirlerden birisi olan Hatay'ın şehir takımı Hatayspor'da yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'a hala ulaşılamazken, Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet, takımın onursal başkanı olan Lütfü Savaş hakkında flaş ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Hatay'da deprem sonrası yaşadığı yer olan Rönesans Rezidans'ta enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut'a henüz ulaşılabilmiş değil.

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Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Futbolcunun dairesine ulaşıldığı ancak henüz kendisine ulaşılamadığı belirtilmişti.

Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

Oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet; Twitter'dan tepkili bir paylaşımda bulunarak Lütfü Savaş için flaş ifadeler kullandı.

Son dakika haberi: Christian Atsu’nun temsilcisinden Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’a sert tepki! Rönesans Rezidans’ın müteahhidine övgüler dizmişti...

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda Hatayspor'un Onursal Başkanı olan Lütfü Savaş'a tepki gösteren menajer; "Rönesans müteahhitlerini savunacağına onursal başkanı olduğun kulübünün futbolcusuna sahip çıksaydın keşke."

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