Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
07:02
Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ara Transfer döneminin sona ermesine 1 hafta kala gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alvaro Morata transferini yapan sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'un yerine getireceği ismi de belirledi. Yönetim, oyuncunun transferinde sona yaklaştı. Fakat Galatasaray taraftarı bu isme sosyal medyada karşı çıktı.