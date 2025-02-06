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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:02

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ara Transfer döneminin sona ermesine 1 hafta kala gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alvaro Morata transferini yapan sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'un yerine getireceği ismi de belirledi. Yönetim, oyuncunun transferinde sona yaklaştı. Fakat Galatasaray taraftarı bu isme sosyal medyada karşı çıktı.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor…

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

Victor Nelsson'u Roma'ya kiralayan sarı-kırmızılı yönetimin Danimarkalı yıldızın yerine takviye yapacağı isim belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeni hamlesi…

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Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

Ligde son olarak Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Cimbom, bu hafta evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

Transferde de gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, Ahmed Kutucu sonrası dünya yıldızı Alvaro Morata'yı transfer ederek dikkatleri yine üzerine çekti.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom bir transferi daha bitirdi! Ancak Galatasaray taraftarı isyan etti...

LEMİNA YENİDEN GALATASRARY'DA

Dün de eski yıldızı Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıklayan Cimbom, böylece orta sahaya da güçlü bir takviye yapmış oldu.

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