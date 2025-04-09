Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak.