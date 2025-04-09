Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
07:09
Son dakika haberi: Cimbom'da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda cuma günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçına kilitlendi. Önemli bir sınava çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik heyet, beşinci yıldıza odaklandı. Cimbom'da bu sezon 25. zaferin kesinleşmesi durumunda yazın transferde ses getirecek hamleler yapılacak. İşte haberin detayları…