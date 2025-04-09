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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cimbom'da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 07:09

Son dakika haberi: Cimbom'da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, şampiyonluk yolunda cuma günü oynayacağı Reeder Samsunspor maçına kilitlendi. Önemli bir sınava çıkacak olan sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik heyet, beşinci yıldıza odaklandı. Cimbom'da bu sezon 25. zaferin kesinleşmesi durumunda yazın transferde ses getirecek hamleler yapılacak. İşte haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim mücadeleye odaklandı.

Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Sarı-kırmızılı takım, kalan 8 haftada tarihi şampiyonluğa ulaşmanın peşine düşerken yönetim ve teknik heyet, transfer konuşmayı yasakladı.

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Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Sezon başında Batshuayi, Jelert, Sara, Jakobs, Osimhen ve Sallai'yi kadrosuna katan, ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Lemina, Morata, Cuesta, Frankowski ve Eren Elmalı hamlesi yapan yönetim, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesi gelirse bu kez elini çabuk tutacak.

Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

Sezon sonunda Muslera ve Mertens'e veda edecek sarı-kırmızılı takım, kaleci ve 10 numara takviyesinde hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Cimbom’da 5.yıldızla beraber yıldız yağacak! İşte ses getirecek hamleler...

ODAK NOKTASI 5.YIILDIZ

Ancak şampiyonluk yarışı kızıştığı için Kemerburgaz'da transfer konusunda frene basıldı. Teknik heyet ve yönetim, beşinci yıldıza konsantre oldu.