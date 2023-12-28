Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti.