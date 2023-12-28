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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 15:31

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Son dakika haberi: Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti. Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?

Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

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