Giriş Tarihi: 08.03.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
00:08
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'ya Terim çelmesi! Fatih Terim'den gole şok tepki...
Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr evinde Fatih Terim'li Al-Shabab'ı konuk etti. Son iki karşılaşmasını kazanan Terim'in öğrencileri hafta içinde yaşanan olayların ardından, zorlu deplasmana kazanmak için çıktı. Öte yandan 71 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun attığı gole de şok bir tepki gösterdi. İşte detaylar...