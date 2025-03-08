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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'ya Terim çelmesi! Fatih Terim'den gole şok tepki...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:08

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'ya Terim çelmesi! Fatih Terim'den gole şok tepki...

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 24. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr evinde Fatih Terim'li Al-Shabab'ı konuk etti. Son iki karşılaşmasını kazanan Terim'in öğrencileri hafta içinde yaşanan olayların ardından, zorlu deplasmana kazanmak için çıktı. Öte yandan 71 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun attığı gole de şok bir tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya Terim çelmesi! Fatih Terim’den gole şok tepki...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı ağırladı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya Terim çelmesi! Fatih Terim’den gole şok tepki...

DEVRE SONUNDA 3 GOL

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadalenin ilk yarısı dengeli geçerken devre sonunda üç gol çıktı.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya Terim çelmesi! Fatih Terim’den gole şok tepki...

Önce konuk ekip 44. dakikada Hamdallah'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya Terim çelmesi! Fatih Terim’den gole şok tepki...

Ev sahibi ekip ise uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile beraberliği yakaladı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo’ya Terim çelmesi! Fatih Terim’den gole şok tepki...

RONALDO SAHNEYE ÇIKTI

Devrenin skorunu belirleyen gol ise 45+2'de Cristiano Ronaldo'dan geldi.