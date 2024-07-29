Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:03
Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Batshuayi sonrası sağ beke Elias Jelert'i transfer eden sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Cimbom, birçok yıldız isimler ilgilenirke, gündemine aldığı oyuncu için ezeli rakibi Fenerabahçe'de devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...