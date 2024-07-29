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Haberler Galeri Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...
Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:03

Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Batshuayi sonrası sağ beke Elias Jelert'i transfer eden sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı. Cimbom, birçok yıldız isimler ilgilenirke, gündemine aldığı oyuncu için ezeli rakibi Fenerabahçe'de devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Batshuayi sonrası sağ beke Elias Jelert'i transfer eden sarı kırmızılılar, orta saha için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Cimbom, birçok yıldız isimler ilgilenirken, gündemine aldığı oyuncu için ezeli rakibi Fenerbahçe'de devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun isteğiyle Fred'in yanına bir orta saha arayan Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Devlerin orta saha kapışması! Galatasaray istedi, Fenerbahçe alıyor...

WENDEL BİTTİ

Orta saha transferi için listesinin bir numarasına Wendel'i yazan Galatasaray'a kötü haber geldi.

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