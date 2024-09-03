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Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:39

Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! "Dikkat et Mourinho..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, yılın transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı yıldızı gece yarısında İstanbul'a Cimbom, dünya basınında kendisinden söz ettirmeyi başardı. Avrupa basını, Mourinho'ya da göndemerlede bulunarak Osimhen transferini manşetlerine taşıdı. İşte dikkat çeken o manşetler...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! Dikkat et Mourinho...

Yaz transfer döneminin sonra ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, son dönemin en flaş transferine imza atarak Napoli forması giyen Victor Osimhen ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! Dikkat et Mourinho...

Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

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Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! Dikkat et Mourinho...

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! Dikkat et Mourinho...

DÜNYA BASININ BU TRANSFERİ KONUŞTU

Osimhen transferini gerçekleştiren Galatasaray, dünya basınında en çok konuşulan takım oldu. Fanatik'in Avrupa basınından derlediği haberde, Mourinho'ya da göndermelerde bulunuldu. Avrupa basını Osimhen transferini manşetlerine taşıyarak Galatasaray'dan övgüyle bahsetti.

Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! Dikkat et Mourinho...

TUTTO MERCATO: GALATASARAY'DA GELENEK

"Nijeryalı forvet gece saatlerinde İstanbul'a geldi, havaalanında on binlerce taraftar tarafından karşılandı ve boynunda Türk kulübünün bayrağıyla menajeri de ona eşlik etti. Osimhen, yeni Galatasaraylı oyuncular için gelenek olduğu üzere, taraftarların tezahüratlarıyla hemen eğlendi ve orada bulunan gazetecilere bazı şakalar yaptı"

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