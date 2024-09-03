Giriş Tarihi: 03.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
12:39
Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! "Dikkat et Mourinho..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan Galatasaray, yılın transferine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı yıldızı gece yarısında İstanbul'a Cimbom, dünya basınında kendisinden söz ettirmeyi başardı. Avrupa basını, Mourinho'ya da göndemerlede bulunarak Osimhen transferini manşetlerine taşıdı. İşte dikkat çeken o manşetler...