Son dakika haberi: Dünya basını Victor Osimhen transferini konuşuyor! "Dikkat et Mourinho..."

TUTTO MERCATO: GALATASARAY'DA GELENEK

"Nijeryalı forvet gece saatlerinde İstanbul'a geldi, havaalanında on binlerce taraftar tarafından karşılandı ve boynunda Türk kulübünün bayrağıyla menajeri de ona eşlik etti. Osimhen, yeni Galatasaraylı oyuncular için gelenek olduğu üzere, taraftarların tezahüratlarıyla hemen eğlendi ve orada bulunan gazetecilere bazı şakalar yaptı"