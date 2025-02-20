Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:55
Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kritik derbi öncesi Avrupa mesasine yoğunlaşan Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler turu geçecek skoru almak isterken bir yandan da derbiye eksiksiz gitmeyi planlıyor. Belçika temsilcisiyle oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin genç yıldızını dünya devleri tribünden takip edecek. İşte detaylar...