Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:55

Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe'nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de kritik derbi öncesi Avrupa mesasine yoğunlaşan Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler turu geçecek skoru almak isterken bir yandan da derbiye eksiksiz gitmeyi planlıyor. Belçika temsilcisiyle oynanacak mücadelede Fenerbahçe'nin genç yıldızını dünya devleri tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe’nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

Fenerbahçe'nin genç yıldızını dev ekipler radarına aldı..

Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe’nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

Pazartesi günü Süper Lig'in kaderini belirleyecek derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa maçına odaklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe’nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

İlk maçta Anderlecht'i evinde 3-0 ile geçen Kanarya, Belçika'da da avantajlı skorunu koruyarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor.

Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe’nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

5 eksikle gidilen Belçika deplasmanında sarı-lacivertlilerin genç yıldızını dünya devleri izleyecek.

Son dakika haberi: Dünya devi Fenerbahçe’nin yıldızına talip! Anderlecht maçını izleyecekler...

DEV EKİPLERİN RADARINDA

Avrupa'daki ünlü scoutlar, Anderlecht ile oynanan ilk maçta performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek'i listeye aldı.

SON DAKİKA