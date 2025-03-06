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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 19:10 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:10

Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek. İskoç devini ağırlayacak olan sarı-lacivertli takımda Mourinho'nun da güvendiği isimlerden birisi olan Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu. İşte Rangers maçında Yusuf'u izleyecek olan dünya devi...

Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

Bu sezon Jose Mourinho'nun Türk futboluna kazandırdığı isim olan genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e dünya devi talip oldu. İşte Yusuf'u Rangers maçında izleyecek olan o takım...

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Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmayan Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında puan farkını da 4'e indirdi.

Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

TÜRKİYE KUPASI'NDA DERBİ HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda da grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, bugünkü kura çekiminde ezeli rakibi Galatasaray ile eşleşti.

Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE RAKİP RANGERS

UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla ilerleyen Jose Mourinho ve öğrencileri son 16 turunda bugün Kadıköy'de İskoç devi Rangers ile karşılaşacak.