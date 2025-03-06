Giriş Tarihi: 06.03.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
19:10
Son dakika haberi: Dünya devi Yusuf Akçiçek için geliyor! Rangers maçında tribünden izleyecekler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, bugün Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk edecek. İskoç devini ağırlayacak olan sarı-lacivertli takımda Mourinho'nun da güvendiği isimlerden birisi olan Yusuf Akçiçek transferin gözdesi oldu. İşte Rangers maçında Yusuf'u izleyecek olan dünya devi...