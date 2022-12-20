Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor... Fransa adına maçın yıldızı olan Mbappe'nin kupa töreninde Cumhurbaşkanı Macron'un neden yüzüne bile bakmadığı ortaya çıktı. Bu arada milli takımda yer alan 2 yıldız futbolcunun, Karim Benzema'nın sakatlanmasına sevindiği haberi ise ülkede adeta deprem etkisi yarattı. İşte o isimler ve son dakika haberinin detayları...