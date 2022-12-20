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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı kaybeden Fransa'da deprem! Mbappe, Macron'un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:15

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı kaybeden Fransa'da deprem! Mbappe, Macron'un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor... Fransa adına maçın yıldızı olan Mbappe'nin kupa töreninde Cumhurbaşkanı Macron'un neden yüzüne bile bakmadığı ortaya çıktı. Bu arada milli takımda yer alan 2 yıldız futbolcunun, Karim Benzema'nın sakatlanmasına sevindiği haberi ise ülkede adeta deprem etkisi yarattı. İşte o isimler ve son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Dünya Kupası’nı kaybeden Fransa’da deprem! Mbappe, Macron’un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor... Fransa adına maçın yıldızı olan Mbappe'nin kupa töreninde Cumhurbaşkanı Macron'un neden yüzüne bile bakmadığı ortaya çıktı. Bu arada milli takımda yer alan 2 yıldız futbolcunun, Karim Benzema'nın sakatlanmasına sevindiği haberi ise ülkede adeta deprem etkisi yarattı. İşte o isimler ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nı kaybeden Fransa’da deprem! Mbappe, Macron’un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Fransa'da büyük üzüntü sürerken, yıldız golcü Karim Benzema da milli takımı bıraktığını açıkladı.

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Son dakika haberi: Dünya Kupası’nı kaybeden Fransa’da deprem! Mbappe, Macron’un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

Karim Benzema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün olduğum yere gelmek için gereken çabayı gösterdim ve hatalar da yaptım. Bununla gurur duyuyorum. Kendi hikayemi yazdım ve burada bitiyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nı kaybeden Fransa’da deprem! Mbappe, Macron’un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

DESCHAMPS, BENZEMA SORUSUNA SİNİRLENDİ

Dünya Kupası'na hazırlık kampında sakatlanan 35 yaşındaki yıldız oyuncunun adı FIFA listesinden silinmemişti.

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nı kaybeden Fransa’da deprem! Mbappe, Macron’un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi

Fransızlar, Dünya Kupası'nda peri masalına imza atan Fas'ı geçip finale kalınca Karim Benzema defteri yeniden açılmıştı.

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