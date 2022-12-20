Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
11:15
Son dakika haberi: Dünya Kupası'nı kaybeden Fransa'da deprem! Mbappe, Macron'un yüzüne bile bakmadı | Benzema sakatlandığı için sevinen 2 yıldızın ismini verdi
Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası'nı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'da sular durulmuyor... Fransa adına maçın yıldızı olan Mbappe'nin kupa töreninde Cumhurbaşkanı Macron'un neden yüzüne bile bakmadığı ortaya çıktı. Bu arada milli takımda yer alan 2 yıldız futbolcunun, Karim Benzema'nın sakatlanmasına sevindiği haberi ise ülkede adeta deprem etkisi yarattı. İşte o isimler ve son dakika haberinin detayları...