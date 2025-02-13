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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:21

Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

Son dakika haberi: Profesyonel spor dallarında çeşitli branşta faaliyet gösteren sporcuların yıllık kazançları, herkes tarafından oldukça merak ediliyor. ABD'de yayın yapan dijital medya kuruluşu Sportico da 2024 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu derledi. Cristiano Ronaldo, Tyson Fury, Lionel Messi ve Lebron James gibi isimlerin yer aldığı 10 kişilik listede 5 isim, futbolculardan oluştu. İşte futbolseverler için hazırlanan o dikkat çekici liste…

Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

ABD'de yayın yapan dijital medya kuruluşu Sportico, 2024 yılında dünyanın en çok kazanan sporcularını listeledi.

Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

Listede birçok spor dalından sporcular yer alırken, ilk 10 sporcuyu sizler için derledik.

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Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

İŞTE 2024'TE DÜNYANIN EN ÇOK PARA KAZANAN İSİMLERİ...

Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

10- Jon Rahm | 105.8 milyon Dolar

Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...

9- Kylian Mbappé | 110 milyon Dolar

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