Giriş Tarihi: 13.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
18:21
Son dakika haberi: Dünyanın en çok para kazanan sporcuları belli oldu! Ronaldo, Lebron James, Messi...
Son dakika haberi: Profesyonel spor dallarında çeşitli branşta faaliyet gösteren sporcuların yıllık kazançları, herkes tarafından oldukça merak ediliyor. ABD'de yayın yapan dijital medya kuruluşu Sportico da 2024 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusunu derledi. Cristiano Ronaldo, Tyson Fury, Lionel Messi ve Lebron James gibi isimlerin yer aldığı 10 kişilik listede 5 isim, futbolculardan oluştu. İşte futbolseverler için hazırlanan o dikkat çekici liste…