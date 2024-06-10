Son dakika haberi: Dünyanın en iyi 50 futbol takımı belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sırası...

Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi ve şimdi gözler EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na çevrildi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi 50 takımını açıkladı. 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi futbol takımlarının olduğu listesini güncelledi.

Açıklanan listede ilk 50'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu. İşte bu sezon futbol dünyasına damga vuran takımları ve sıralamaları...