Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
16:17
Son dakika haberi: Dünyanın en iyi stadyumu belli oldu! Türkiye'den tek takım var...
Son dakika haberi: Dünya futbolu milyonlarca taraftarlar tarafından sıkça takip edilirken, kulüpler statlarıyla da dikkat çekiyor... Taraftarlar tarafından bilinen FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 32 stadyumunu açıkladı. Dünyadan birçok stadın yer aldığı listeye Türkiye'den sadece bir takımın stadı listeye dahil oldu. İşte o liste ve tüm detaylar...