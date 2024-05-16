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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dybala'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 16:48

Son dakika haberi: Dybala'nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk kupasından bir hayli uzaklaşan sarı lacivertliler, yeni sezon çalışmalarına da başladı. Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması sonrası Dybala transferi gündeme gelmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası yıldız oyuncunun menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dybala’nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Dybala’nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Şampiyonluk kupasından bir hayli uzaklaşan sarı lacivertliler, yeni sezon çalışmalarına da başladı.

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Son dakika haberi: Dybala’nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması sonrası Dybala transferi gündeme gelmişti.

Son dakika haberi: Dybala’nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Tüm bu gelişmeler sonrası yıldız oyuncunun menajerinden Fenerbahçe açıklaması geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dybala’nın menajeri açıkladı! Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'dan flaş bir hamle geldi.

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