Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:46
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
07:49
Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig'in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp'un yıldızı Süper Lig'e
Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve şampiyonluk yarışında aldı. 3 puanla önde olan Cimbom'da yeni sezon flaş transferler yapılması beklenirken, Erden Timur bir dünya yıldızını daha takıma katmak için kolları sıvadı. İşte Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu ve transferin detayları...