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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig'in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp'un yıldızı Süper Lig'e
Giriş Tarihi: 05.05.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 07:49

Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig'in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp'un yıldızı Süper Lig'e

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son iki maçında 5 puan kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını koruyamadı ve şampiyonluk yarışında aldı. 3 puanla önde olan Cimbom'da yeni sezon flaş transferler yapılması beklenirken, Erden Timur bir dünya yıldızını daha takıma katmak için kolları sıvadı. İşte Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu ve transferin detayları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig’in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp’un yıldızı Süper Lig’e

Süper Lig'de son maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 3'e inmesine engel olamadı.

Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig’in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp’un yıldızı Süper Lig’e

Bu hafta Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak olan Galatasaray, Çarşamba günü Florya tesislerindeki antrenmanı taraftarına açtı ve taraftar antrenmanı büyük bir coşkuyla izledi.

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Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig’in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp’un yıldızı Süper Lig’e

Şampiyonluğa kilitlenen G.Saray'da Florya'ya akın eden taraftarlar dünkü idmanda futbolculara tam destek verdi.

Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig’in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp’un yıldızı Süper Lig’e

DUBOİS SOLA, GOMİS SAHAYA

Başakşehir maçıyla birlikte ligin sonuna doğru kadroda ufak çaplı değişiklikler olacak. Sol beke Adekugbe yerine Leo Dubois geçecek. Dubois'in 11'e girmesiyle Abdülkerim ve Kerem dışında bir yerliye daha ihtiyaç var.

Son dakika haberi: Erden Timur Premier Lig’in yıldızını getiriyor! Jurgen Klopp’un yıldızı Süper Lig’e

Berkan Kutlu ile Oliveira, Barış Alper ile Mertens arasında rekabet yaşanıyor. Kazımcan, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün ise yerli diğer alternatifler.

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