Giriş Tarihi: 08.02.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
07:07
Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna son olarak Carlos Cuesta'yı katan Cimbom, sol bek transferi için de Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Eren Elmalı anlaşmaya varmıştı. Fakat son görüşmelerde Galatasaray ile Trabzonspor yönetimi ortak noktada buluşamadı. Galatasaray'ın o isteği görüşmeleri durdurdu...