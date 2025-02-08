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Haberler Galeri Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:07

Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna son olarak Carlos Cuesta'yı katan Cimbom, sol bek transferi için de Trabzonspor'da forma giyen milli oyuncu Eren Elmalı anlaşmaya varmıştı. Fakat son görüşmelerde Galatasaray ile Trabzonspor yönetimi ortak noktada buluşamadı. Galatasaray'ın o isteği görüşmeleri durdurdu...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

Ara transfer döneminin son günlerinde gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

Bu sezon sol bekte sorunlar yaşayan Okan Buruk, yerli bir takviye için Eren Elmalı transferine onay verdi.

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Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

EREN TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMİYOR?

Anlaşmaya varıldığı iddiaları gündeme gelen transferde sorunların olduğu ortaya çıktı. İşte transferin gerçekleşmeme sebebi...

Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

Trendyol Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Eren Elmalı transferinde flaş gelişme! Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki görüşmeler neden durdu?

Icardi'nin sakatlığı ve Batshuayi'nin düşük performansı sebebiyle yeni bir golcü transferine yönelen Cimbom, dünyaca yıldız oyuncu Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak adından söz ettirdi.

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