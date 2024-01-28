Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu skorla beraber siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, VAR'da iptal edilen penaltı geniş yankı uyandırmıştı. A Spor ekranlarında maçı yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, penaltı konusunda zehir zemberek ifadeler kullandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...