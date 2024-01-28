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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'da iptal edilmişti: Serkan Tokat...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 22:41

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu skorla beraber siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, VAR'da iptal edilen penaltı geniş yankı uyandırmıştı. A Spor ekranlarında maçı yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, penaltı konusunda zehir zemberek ifadeler kullandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu skorla beraber siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 3 maça yükselirken, VAR'da iptal edilen penaltı geniş yankı uyandırmıştı. A Spor ekranlarında maçı yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, penaltı konusunda zehir zemberek ifadeler kullandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, 23. haftada Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Son 3 lig maçında da gol atamadan galibiyet almayan siyah-beyazlı kulüp, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

PENALTI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 18. dakikasındaki Beşiktaş hücumunda Zaynutdinov, ceza sahasına doğru orta yaptı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Beşiktaş’ın penaltısı VAR’da iptal edilmişti: Serkan Tokat...

Ceza sahası çizgisi üzerinden omzuyla topu kontrol edip içeri girmek isteyen Salih Uçan, Poungouras ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

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