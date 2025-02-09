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Haberler Galeri Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…
Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:10

Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper hattında yaşanan sakatlıklar sonrası sürpriz bir hamle geldi. Ara transferin kapanmasına kısa süre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, savunma bölgesine bir takviye daha yapma kararı aldı. Kanarya, Trabzonspor'da forma giyen genç yıldızın transferi için kolları sıvadı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin transfer formülü de belli oldu. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

Süper Lig'de bugün Alanyspor'a konuk olan Fenerbahçe'de çalışmalar, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala devam ediyor.

Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

Kadrosuna dahil ettiği Milan Skriniar, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Diego Carlos ile ara transferin flaş takımı olmayı başaran Fenerbahçe'de yine stoper transferi gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Becao ve Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

Bunun üzerine Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.

Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…

SAVUNMA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Kupadaki Erzurum mücadelesinde ise Yusuf Akçiçek, Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

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