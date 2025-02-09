Giriş Tarihi: 09.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
14:10
Son dakika haberi: Eski Trabzonsporlu yıldıza Fenerbahçe kancası! Transferde sürpriz atak…
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de stoper hattında yaşanan sakatlıklar sonrası sürpriz bir hamle geldi. Ara transferin kapanmasına kısa süre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, savunma bölgesine bir takviye daha yapma kararı aldı. Kanarya, Trabzonspor'da forma giyen genç yıldızın transferi için kolları sıvadı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin transfer formülü de belli oldu. İşte flaş haberin detayları…