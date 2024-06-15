Giriş Tarihi: 15.06.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
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Son dakika haberi: EURO 2024 heyecanı başladı! Nefes kesen koreografi...
Son dakika haberi: EURO 2024 heyecanı büyük bir coşkuyla başladı... Ev sahibi Almanya, ilk maçta İskoçya ile kozlarını paylaştı. Almanya, rakibini 5-1 mağlup ederken, açılış töreni geceye damga vurdu. Münih Futbol Arena'da Almanya-İskoçya maçı öncesinde düzenlenen törende, turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı. İşte EURO 2024 açılışına dair tüm detaylar ve nefes kesen koreografi...