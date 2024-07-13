Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
20:40
Son dakika haberi: EURO 2024'te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye'den 2 oyuncu listeye girdi...
Son dakika haberleri: EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Yarın Berlin'de oynanacak finalde İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dolu dolu geçen 1 ay içerisinde birçok Milli Takım'ın oyuncusu gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle de genç oyuncuların parladığı turnuvada oyuncuların bazıları değerlerine değer kattı. Açıklanan listede 2 Türk yıldız oyuncumuz da yer aldı.