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Haberler Galeri Son dakika haberi: EURO 2024'te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye'den 2 oyuncu listeye girdi...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 20:40

Son dakika haberi: EURO 2024'te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye'den 2 oyuncu listeye girdi...

Son dakika haberleri: EURO 2024 heyecanı devam ediyor. Yarın Berlin'de oynanacak finalde İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Dolu dolu geçen 1 ay içerisinde birçok Milli Takım'ın oyuncusu gösterdiği performansla dikkat çekti. Özellikle de genç oyuncuların parladığı turnuvada oyuncuların bazıları değerlerine değer kattı. Açıklanan listede 2 Türk yıldız oyuncumuz da yer aldı.

Son dakika haberi: EURO 2024’te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye’den 2 oyuncu listeye girdi...

EURO 2024'te kupa yarın sahibini bulacak. Berlin'de oynanacak dev finalde İspanya ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Genç yıldızların parladığı turnuvada oyuncuların bazıları değerlerine değer kattı.

Son dakika haberi: EURO 2024’te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye’den 2 oyuncu listeye girdi...

İngiliz The Guardian gazetesi, 'EURO 2024'te transfer değerini artıran 10 futbolcu' başlıklı listesine Türkiye'den 2 oyuncuyu dahil etti. İşte değerine değer katan o oyuncular...

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Son dakika haberi: EURO 2024’te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye’den 2 oyuncu listeye girdi...

ALEXANDER PRASS (AVUSTURYA)

Son dakika haberi: EURO 2024’te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye’den 2 oyuncu listeye girdi...

IVAN SCHRANZ (SLOVAKYA)

Son dakika haberi: EURO 2024’te değerine değer katan oyuncular belli oldu! Türkiye’den 2 oyuncu listeye girdi...

JAN OBLAK (SLOVAKYA)

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