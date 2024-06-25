Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:22
Son dakika haberi: EURO 2024'ün en çılgın maçı! Avusturya, Hollanda'yı yenerek geceye damga vurdu...
Son dakika haberi: EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Avusturya'nın Hollan'yı mağlup ettiği maç ise turnuvaya damga vurdu. Adeta EURO 2024'ün en çılgın maçı olarak ifade edilirken, Avusturya 3. sırada başladığı maçta grubunu lider olarak tamamladı. İşte çılgın maça dair tüm detaylar...