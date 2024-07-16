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Haberler Galeri Son dakika haberi: EURO 2024'ün en iyi 11'leri belli oldu! Milli Takım'dan sadece bir oyuncumuz kadroda...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:09

Son dakika haberi: EURO 2024'ün en iyi 11'leri belli oldu! Milli Takım'dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

Son dakika haberleri: Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Tüm maçlarını kazanan Luis de La Fuente ve öğrencileri büyük bir başarıya imza atmış oldu. Milli Takım'IN da çeyrek finalde veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'leri belli oldu. Açıklanan kadrolarda Türkiye'den sadece bir oyuncu var...

Son dakika haberi: EURO 2024’ün en iyi 11’leri belli oldu! Milli Takım’dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

EURO 2024'te final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Tüm maçlarını kazanan Luis de La Fuente ve öğrencileri büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Son dakika haberi: EURO 2024’ün en iyi 11’leri belli oldu! Milli Takım’dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

Milli Takımımız'ın da çeyrek finalde veda ettiği EURO 2024'ün en iyi 11'leri belli oldu. İngiliz The Sun gazetesinin belirlediği ana ve alternatif kadrolarda Türkiye'den sadece bir oyuncu var...

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Son dakika haberi: EURO 2024’ün en iyi 11’leri belli oldu! Milli Takım’dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

ALTIN 11

JORDAN PICKFORD (İNGİLTERE)

Son dakika haberi: EURO 2024’ün en iyi 11’leri belli oldu! Milli Takım’dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

JULES KOUNDE (FRANSA)

Son dakika haberi: EURO 2024’ün en iyi 11’leri belli oldu! Milli Takım’dan sadece bir oyuncumuz kadroda...

WILLIAM SALIBA (FRANSA)

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