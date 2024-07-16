Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
13:09
Son dakika haberi: EURO 2024'ün en iyi 11'leri belli oldu! Milli Takım'dan sadece bir oyuncumuz kadroda...
Son dakika haberleri: Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te final maçında İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Tüm maçlarını kazanan Luis de La Fuente ve öğrencileri büyük bir başarıya imza atmış oldu. Milli Takım'IN da çeyrek finalde veda ettiği Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'leri belli oldu. Açıklanan kadrolarda Türkiye'den sadece bir oyuncu var...