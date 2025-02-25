Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
20:32
Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab'ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...
Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda konuk olduğu Al Raed'i 2-1 mağlup etti. Terim'in öğrencileri ligde 2 maç sonra kazanırken, deneyimli çalıştırıcı bir ilki yaşadı. Terim'in bir pozisyon sonrası verdiği tepki ise oldukça fazla konuşuldu. İşte haberin detayları...