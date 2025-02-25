Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab'ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 20:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 20:32

Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab'ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda konuk olduğu Al Raed'i 2-1 mağlup etti. Terim'in öğrencileri ligde 2 maç sonra kazanırken, deneyimli çalıştırıcı bir ilki yaşadı. Terim'in bir pozisyon sonrası verdiği tepki ise oldukça fazla konuşuldu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab’ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab, Al Raed ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab’ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Terim'in öğrencileri, King Abullah Sport City Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab’ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Al-Shabab bu sonuçla beraber ligde 2 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab’ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Al-Shabab'a galibiyeti getiren goller; 29 ve 88'inci dakikada Cristian Guanca'dan geldi.

Son dakika haberi: Fatih Terim, Al Shabab’ta bir ilki yaşadı! Kaçan pozisyona verdiği tepki gündem oldu...

Al-Raed'in tek golünü ise 70'inci dakikada bir dönem Başakşehir forması da giyen Mehdi Abeid kaydetti.

SON DAKİKA