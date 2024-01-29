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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 08:13

Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın mücadelesine Fatih Terim damga vurdu. Zorlu maçın 44. dakikasında teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına göndü. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale ederken, Terim güçlükle sakinleştirildi. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Ligin zirvesinde yer alan iki takımın mücadelesine Fatih Terim damga vurdu.

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Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Zorlu maçın 44. dakikasında teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına göndü.

Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale ederken, Terim güçlükle sakinleştirildi. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...

Yunanistan Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, zirveyi yakından ilgilendiren maçta PAOK'a 2-1 mağlup oldu ve sıralamada geriledi.

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