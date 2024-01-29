Giriş Tarihi: 29.01.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
08:13
Son dakika haberi: Fatih Terim çıldırdı! Panathinaikos-PAOK maçında ortalık karıştı...
Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Ligin zirvesinde yer alan iki takımın mücadelesine Fatih Terim damga vurdu. Zorlu maçın 44. dakikasında teknik direktör Fatih Terim adeta çılgına göndü. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale ederken, Terim güçlükle sakinleştirildi. İşte o anlar ve tüm detaylar...