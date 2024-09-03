Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:36
Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?
Son dakika haberleri: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Kariyerinin ilk Avrupa transferini yapan Kerem, 12 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Bu ayrılık sonrası Benfica hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Şu anda boşta olan teknik direktör Fatih Terim'in Benfica'nın başına geçeceği iddai edildi. İşte son dakika haberinin detayları...