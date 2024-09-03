Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

KEREM İLK RÖPORTAJINI İNGİLİZCE VERDİ

Kerem, Benfica Kulübünün televizyonuna İngilizce yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok memnunum. Benfica'nın Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum. Menajerimden bana buradan transfer teklifi geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim. Hedefim her zaman galip gelmek ve kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.