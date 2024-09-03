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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?
Giriş Tarihi: 03.09.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 16:36

Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Kariyerinin ilk Avrupa transferini yapan Kerem, 12 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Bu ayrılık sonrası Benfica hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Şu anda boşta olan teknik direktör Fatih Terim'in Benfica'nın başına geçeceği iddai edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

BONSERVİSİ AÇIKLANDI

Benfica'nın Galatasaray'a net 12 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği aktarılan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." denildi.

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Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

KEREM İLK RÖPORTAJINI İNGİLİZCE VERDİ

Kerem, Benfica Kulübünün televizyonuna İngilizce yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok memnunum. Benfica'nın Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri olduğunu biliyorum. Menajerimden bana buradan transfer teklifi geldiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kupalar kazanmak için buraya gelmek istedim. Hedefim her zaman galip gelmek ve kupa kazanmak." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

Benfica'da 17 numaralı formayı seçen Kerem, "Taraftarlara sahada sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olacağım. Ve elbette kupalar kazanacağız." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?

PORTEKİZ BASINI KEREM'E İLGİ GÖSTERDİ

Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa ile birlikte yeni sözleşmesine imza atan 25 yaşındaki milli futbolcuya Portekiz basını da ilgi gösterdi.

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