Giriş Tarihi: 02.10.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
16:40
Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator'a sürpriz talip...
Son dakika haberi: Son olarak Yunan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi. Henüz takım çalıştırmayan ve boşta olan Terim'e sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. Kendisine talip olan takımla bir görüşme yapan İmparator'un henüz kararını vermediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...