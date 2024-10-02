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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator'a sürpriz talip...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 16:40

Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator'a sürpriz talip...

Son dakika haberi: Son olarak Yunan temsilcisi Panathinaikos'u çalıştıran 71 yaşındaki Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi. Henüz takım çalıştırmayan ve boşta olan Terim'e sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. Kendisine talip olan takımla bir görüşme yapan İmparator'un henüz kararını vermediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator’a sürpriz talip...

Türk futboluna yaptığı katkılar ve kazandığı zaferlerden sonra adını tarihe altın harflerle yazdıran Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator’a sürpriz talip...

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim'in yeni bir takımı çalıştırabileceği gündeme geldi.

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Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator’a sürpriz talip...

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve 17 Mayıs tarihinde veda eden Fatih Terim için Azerbaycan medyasından sürpriz bir haber geçildi.

Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator’a sürpriz talip...

Sportinfo'nun aktardığı habere göre Fatih Terim, Azerbaycan'da çalışmak istiyor.

Son dakika haberi: Fatih Terim için flaş iddia! İmparator’a sürpriz talip...

Haber detayında deneyimli teknik adamın bir sonraki durağının Neftçi Bakü olacağı öne sürüldü.

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