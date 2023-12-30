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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 17:40

Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirdi. Yunanistan'a Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini belirten Terim, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk transferini Köln'den Dimitrios Limnios'u alarak yapan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in yıldızı için talimatı verdi. Panathinaikos'un bu hamlesi sonrası Süper Lig devi Beşiktaş da o isim için devreye girdi. İşte dev transfer yarışına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirdi.

Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

Yunanistan'a Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini belirten Terim, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

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Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

İlk transferini Köln'den Dimitrios Limnios'u alarak yapan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in yıldızı için talimatı verdi.

Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

Panathinaikos'un bu hamlesi sonrası Süper Lig devi Beşiktaş da o isim için devreye girdi. İşte dev transfer yarışına dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...

Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Panathinaikos'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

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