Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:40
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
17:40
Son dakika haberi: Fatih Terim istedi Beşiktaş devreye girdi! Transferde dev kapışma...
Son dakika haberi: Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i getirdi. Yunanistan'a Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini belirten Terim, transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk transferini Köln'den Dimitrios Limnios'u alarak yapan tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in yıldızı için talimatı verdi. Panathinaikos'un bu hamlesi sonrası Süper Lig devi Beşiktaş da o isim için devreye girdi. İşte dev transfer yarışına dair tüm detaylar...