Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
20:51
Son dakika haberi: Fatih Terim'li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...
Son dakika haberi: Ligde son maçında Al-Ittihad'a mağlup olan Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, Suudi Arabistan ekibi Pro Lig'in 17. haftasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşma çekişmeli anlara sahne oldu. Mücadelede ise nefes kesen bir son yaşandı. İşte karşılaşmanın detayları...