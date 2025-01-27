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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:51

Son dakika haberi: Fatih Terim'li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

Son dakika haberi: Ligde son maçında Al-Ittihad'a mağlup olan Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, Suudi Arabistan ekibi Pro Lig'in 17. haftasında Al Fayha ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı karşılaşma çekişmeli anlara sahne oldu. Mücadelede ise nefes kesen bir son yaşandı. İşte karşılaşmanın detayları...

Son dakika haberi: Fatih Terim’li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab Suudi Arabistan Pro Lig'inin 17. haftasında evinde Al-Fayha'yı konuk etti.

Son dakika haberi: Fatih Terim’li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

ONYEKURU İLE BULUŞTU

Karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim, Al-Fayha forması giyen Galatasaray'dan eski öğrencisi Henry Onyekuru ile bir araya gelerek hasret giderdi.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

Geçtiğimiz hafta Al-Ittihad'a mağlup olan Al-Shabab karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

İlk yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Al-Shabab 34. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Fatih Terim’li Al-Shabab son nefeste! Hamdallah damga vurdu...

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Fatih Terim'in öğrencileri devreyi de 1-0 önde kapattı.

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