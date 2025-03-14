Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
07:33
Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! ''Takım inanmıştı, olmadı''
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçında Rangers'a konuk oldu. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçta 2-0'ı bularak maçı önce uzatmaya sonra penaltılara taşıdı. Buna karşın Kanarya, penaltılar sonucunda 3-2 kaybetti ve Avrupa macerası sona erdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte detaylar...