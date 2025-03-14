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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! ''Takım inanmıştı, olmadı''
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:33

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti! ''Takım inanmıştı, olmadı''

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanş maçında Rangers'a konuk oldu. İlk maçı evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçta 2-0'ı bularak maçı önce uzatmaya sonra penaltılara taşıdı. Buna karşın Kanarya, penaltılar sonucunda 3-2 kaybetti ve Avrupa macerası sona erdi. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Fenerbahçe'nin Rangers karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti! ’’Takım inanmıştı, olmadı’’

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti! ’’Takım inanmıştı, olmadı’’

İlk maçı evinde 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanş maçına en az 2 farklı galibiyet için çıktı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti! ’’Takım inanmıştı, olmadı’’

Szymanski'nin golleriyle 2-0'ı bulan Fenerbahçe müsabakayı uzatmalara taşıdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti! ’’Takım inanmıştı, olmadı’’

MAÇ PENALTILARA KALDI

Kanarya uzatma bölümünde girdiği fırsatlardan yararlanamazken maç penaltı atışlarına kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti! ’’Takım inanmıştı, olmadı’’

Temsilcimiz, penaltı atışlarında 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.