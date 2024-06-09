Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:16
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek... Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı'ndaki seçim saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de de sandıklar kapacak. 46 bin 410 üyeden yaklaşık olarak 38 bininin oy kullanması beklenirken, seçimle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz. İşte seçime dair tüm detaylar ve anlık sonuçlar...