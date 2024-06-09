Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz YıldırımAli Koç mu?

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek... Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı'ndaki seçim saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de de sandıklar kapacak. 46 bin 410 üyeden yaklaşık olarak 38 bininin oy kullanması beklenirken, seçimle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz. İşte seçime dair tüm detaylar ve anlık sonuçlar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek... Mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu Ülker Stadı'ndaki seçim saat 10.00'da başlayacak ve saat 17.00'de de sandıklar kapacak. 46 bin 410 üyeden yaklaşık olarak 38 bininin oy kullanması beklenirken, seçimle ilgili tüm detayları Sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz. İşte seçime dair tüm detaylar ve anlık sonuçlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de bugün yapılacak tarihi kongre öncesi iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Habertürk TV'de kozlarını paylaşan ikili arasında çarpıcı diyaloglar yaşandı. İşte o konuşmalar: Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören bir kişinin, Fenerbahçe duruşuna ne verirsiniz? Aziz Yıldırım: 10 üstünden 10. Galatasaray Başkanı size salladı, sinek ikili dedim. Bu sözü kullanmak kolay değil. Ali Koç: Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz. Ali Koç: Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadeleriniz olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

YILDIRIM: ALTI SENEDİR İYİ GİDEN HİÇBİR ŞEY YOK...

Aziz Yıldırım: 6 senedir iyi olan bir şey yok ki, niye geleyim. Ali Koç: Siz sadece futbolu söylüyorsunuz. Aziz Yıldırım: Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı. Ali Koç: Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız. Aziz Yıldırım: Alicim sen Hallacı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız. Ali Koç: Siz, Ankara'da benim için 'Amerikan projesi' diye belge dağıttınız. Yıldırım: Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle.

Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

'MOURİNHO'YA AÇIKTAN PARA VERDİN' DİYORSUN!

Aziz Yıldırım: Ligden çekileceğiz dedin. Ali Koç: Benim ağzımdan hiçbir zaman, 'Ligden çekileceğiz' çıkmadı. Ben yapamayacağım işi söylemem. Ali Koç: Mourinho'ya açıktan para vermişler diyorsunuz. Aziz Yıldırım: Mourinho geldiği için mutlu musun? Ali Koç: Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah. Aziz Yıldırım: Gelmesinde %1 payım varsa bana teşekkür et. Pazarlık yaptım, 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. Ali Koç: Adam aptal mı diyorsunuz. Aziz Yıldırım: Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın.

Son dakika haberi: Fenerbahçe başkanı kim olacak? Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

KOÇ: SÖZ KONUSU F.BAHÇE İSE BEN DOSTUMU TANIMAM

Yıldırım: Başarın yok gelsem sıkıntı olacak. Ali Koç: Dışarıdan niye sallıyorsunuz? Yıldırım: Bunlar gerçekler... Ali Koç: Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım dertleşmeye gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi? Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır. Benim dostluğum varsa satmam. Ali Koç: Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam.

SON DAKİKA