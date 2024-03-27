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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid'de! Ödenecek bonservis...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 07:55

Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid'de! Ödenecek bonservis...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor. Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor. Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. İşte istenen bonservis ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid’de! Ödenecek bonservis...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden ve bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid’de! Ödenecek bonservis...

Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ederken, sağlam adımlar atmak istiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid’de! Ödenecek bonservis...

Devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen başarılı stoper Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yönetimi Madrid'e gidiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid’de! Ödenecek bonservis...

Atletico Madrid ile masaya oturacak olan Kanarya, fiyat düşürme pazarlığı yapacak. İşte istenen bonservis ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Çağlar Söyüncü için Madrid’de! Ödenecek bonservis...

F.Bahçe yönetimi, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisi ile almak için Atletico Madrid ile masaya oturacak.

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