Giriş Tarihi: 21.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
16:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de beklenen derbi geldi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde ilk derbisine çıkacak olan Jose Mourinho'yu da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Bunun yanında iki takımda da yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. İki hocanın taktik planları belli olurken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları..