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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11'ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de beklenen derbi geldi. Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde ilk derbisine çıkacak olan Jose Mourinho'yu da zorlu bir karşılaşma bekliyor. Bunun yanında iki takımda da yeni transferlerin sahada olması bekleniyor. İki hocanın taktik planları belli olurken, muhtemel 11'ler de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları..

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

Trendyol Süper Lig'de derbi günü... Sezonun merakla beklenen maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım da derbi için planlarını yaparken, muhtemel 11'ler de belli oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

FENERBAHÇE CEPHESİ

GÜÇLÜ ORTA SAHA MAÇI KOPARIR

Kasımpaşa maçında 1 gol atıp penaltı kazandıran Saint-Maximin derbiye de motivasyonu yüksek çıkacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

OSAYI FORMA GİYEMEYECEK

Sakatlığı süren Osayi-Samuel bugün forma giyemeyecek. Amrabat, kendisini iyi hissettiğini belirterek teknik direktör Jose Mourinho'dan forma istedi. Kasımpaşa maçında dinlendirilen Dzeko, tekrar görevde. Mourinho, bir taktik idmanında En-Nesyri'yi denese de ilk 11'de Dzeko görev alacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

Oosterwolde'ye Barış görevi verildi. Deneyimli oyuncu, maç içerisinde hücumu düşünmeyecek. Defansı üçleyerek sol stoper olarak görev alacak. Becao ve Çağlar'ın son maçtaki performansı alkış topladı. Portekizli, bu ikiliyi 11'de oynatacak.

Orta sahada ipleri eline almak isteyen Mourinho'nun İsmail, Fred, Szymanski gibi agresif bir üçlü ile sahaya çıkması bekleniyor. Fenerbahçe, Jakobs ve Abdülkerim topla buluştuğunda pres başlatacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

Mert Müldür ile de görüşen Mourinho, oyuncusundan sağ kanat gibi bindirmelerde bulunmasını istedi. Saint-Maximin, Kaan Ayhan'ı adeta ezberledi. Kaan'ın savunma yönünü videolarla analiz eden yıldız oyuncu, bire birde özellikle tehlike oluşturmaya çalışacak.

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