Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde muhtemel 11’ler belli oldu! Yıldız oyuncu son 2 antrenmana çıktı...

Oosterwolde'ye Barış görevi verildi. Deneyimli oyuncu, maç içerisinde hücumu düşünmeyecek. Defansı üçleyerek sol stoper olarak görev alacak. Becao ve Çağlar'ın son maçtaki performansı alkış topladı. Portekizli, bu ikiliyi 11'de oynatacak.

Orta sahada ipleri eline almak isteyen Mourinho'nun İsmail, Fred, Szymanski gibi agresif bir üçlü ile sahaya çıkması bekleniyor. Fenerbahçe, Jakobs ve Abdülkerim topla buluştuğunda pres başlatacak.