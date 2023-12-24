Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! "2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum"

TANJU ÇOLAK: TÜRKİYE'DE DERBİ DERBİLİKTEN ÇIKTI



'Gergin bir derbi olmayacak' demek çok zor. Son dönemde yaşanan hakem olayları her şeyin önüne geçiyor. En azından kavga olmasın. Artık 'yeter' diyoruz. Sahadaki futbolcuların birçoğu yabancı olacak, kavga eden olursa da yerliler eder. Türkiye'de yavan bir futbol oynanıyor. Takımlarda eskisi gibi ne bayrak adam ne de örnek adam kalmadı. Benim için bu maçın bir önemi yok. Türkiye'de derbi, derbilikten çıktı. İzleyenlere ne kadar keyif, ne kadar heyecan verecekler, hep birlikte göreceğiz.