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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! "2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum"
Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 16:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! "2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum"

Son dakika haberi: Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlamasını bekliyor. İki takımın efsane isimleri Engin İpekoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Vedat İnceefe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir öneme sahip olan derbi için Sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

ERDEM KELEŞ
Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! 2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum

Son dakika haberi: Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlamasını bekliyor. İki takımın efsane isimleri Engin İpekoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Vedat İnceefe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir öneme sahip olan derbi için Sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! 2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ligin zirvesindeki iki takım Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! 2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum

Kazanan takımın hem şampiyonluk yolunda bir adım öne geçecek hem de cuma günü oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi moral bulacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! 2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum

Sabah.com.tr olarak Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için iki takımın da efsane isimlerinin görüşlerini aldık. İşte çarpıcı yorumlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! 2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum

TANJU ÇOLAK: TÜRKİYE'DE DERBİ DERBİLİKTEN ÇIKTI

'Gergin bir derbi olmayacak' demek çok zor. Son dönemde yaşanan hakem olayları her şeyin önüne geçiyor. En azından kavga olmasın. Artık 'yeter' diyoruz. Sahadaki futbolcuların birçoğu yabancı olacak, kavga eden olursa da yerliler eder. Türkiye'de yavan bir futbol oynanıyor. Takımlarda eskisi gibi ne bayrak adam ne de örnek adam kalmadı. Benim için bu maçın bir önemi yok. Türkiye'de derbi, derbilikten çıktı. İzleyenlere ne kadar keyif, ne kadar heyecan verecekler, hep birlikte göreceğiz.

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