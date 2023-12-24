Giriş Tarihi: 24.12.2023 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
16:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu açıkladı! "2 kırmızı - 6 sarılı bir maç bekliyorum"
Son dakika haberi: Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin başlamasını bekliyor. İki takımın efsane isimleri Engin İpekoğlu, Tanju Çolak, Bülent Uygun ve Vedat İnceefe, şampiyonluk yolunda çok kritik bir öneme sahip olan derbi için Sabah.com.tr'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...