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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı
Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:06

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Son dakika haberleri: Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, son olarak Sofyan Amrabat ve Cristian Medina transferlerini bitirmişti. Galatasaray ise Victor Osimhen'i alarak dünyayı sallamıştı. Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer etmek üzere olduğu yıldız isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Son dakika haberleri: Sofyan Amrabat'ın ardından Cristian Medina'yı da ocak ayında gelecek şekilde transfer eden Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çok yaklaştığı yıldız ismin transferini bitirdi. İşte tüm detaylar....

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, milli arada da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Fenerbahçe son olarak Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Galatasaray ise Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak dünyada büyük ses getirmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Fenerbahçe ayrıca Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferini de bitirdi. Arjantinli oyuncu ocak ayında takıma katılacak.

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