SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray’ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı

Son dakika haberleri: Sofyan Amrabat'ın ardından Cristian Medina'yı da ocak ayında gelecek şekilde transfer eden Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmaya çok yaklaştığı yıldız ismin transferini bitirdi. İşte tüm detaylar....