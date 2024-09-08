Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
16:06
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transferde ortalık karıştı
Son dakika haberleri: Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe, son olarak Sofyan Amrabat ve Cristian Medina transferlerini bitirmişti. Galatasaray ise Victor Osimhen'i alarak dünyayı sallamıştı. Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer etmek üzere olduğu yıldız isimle anlaşmaya vardı. İşte son dakika haberinin detayları...