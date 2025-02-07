Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:26
Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan ara transfer döneminde kadrosuna 4 yeni isim katan Kanarya, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Son yıllarda düşük maliyetle transfer ettikleri oyuncuları daha yüksek bonservislere satan sarı-lacivertliler yine bir genç yıldız adayını daha radarına aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isim.