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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan ara transfer döneminde kadrosuna 4 yeni isim katan Kanarya, bir yandan da geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Son yıllarda düşük maliyetle transfer ettikleri oyuncuları daha yüksek bonservislere satan sarı-lacivertliler yine bir genç yıldız adayını daha radarına aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isim.

Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler şampiyonluk hasretine son vermek için kolları sıvamış ve devre arası transfer dönemini hızlı geçirmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

Jose Mourinho'ya 4 yeni futbolcu hediye sarı-lacivertli yönetim bir yandan da ileriye dönük hamleler yapıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

MIMOVIC'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kızılyıldız'dan transfer edilen Ognjen Mimovic'in yabancı kontenjanı sebebiyle henüz geleceği belli olmadı. İddialara göre Fenerbahçe Mimovic'i sezon sonuna kadar başka bir ekibe kiralayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe genç yıldız adayının peşinde! Sürpriz transfer girişimi...

Buna karşın sarı-lacivertli yönetim 20 yaşındaki futbolcuyu hem takıma katkı sağlayacağı hem de ilerde iyi para kazanabileceği bir değer olarak gördüğü için takıma katmıştı.

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